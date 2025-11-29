Chó Husky ngồi xe máy như người ở Thái Lan

Tư thế thẳng lưng, hai chân trước đặt lên tay lái, còn hai chân sau duỗi thẳng cực chill... chú chó Husky đã khiến cả mạng xã hội bật cười.

Nếu bạn nghĩ chỉ con người mới biết ngồi xe máy "ngầu" thì video này sẽ khiến bạn đổi ý ngay lập tức. Chú Husky ở Thái Lan xuất hiện với dáng ngồi thẳng thớm như đang làm mẫu ảnh. Hai chân trước đặt lên tay lái cực chuẩn, còn hai chân sau thì duỗi dài như đang tận hưởng gió trời. Từ xa nhìn lại, ai cũng tưởng một hành khách nghiêm túc đang ngồi sau. Nhưng đến khi thấy cái mặt Husky "ngố quốc dân", ai cũng bật cười.

Chó Husky chạy ngồi xe máy như người ở Thái Lan

Chú chó tỏ ra vô cùng tự tin, chẳng chút có dấu hiệu gì thể hiện sự lo lắng. Biểu cảm thì tỉnh như không, còn tư thế thì đúng chuẩn "tay lái lụa". Người xem chỉ biết thốt lên: "Ủa là chó hay người vậy trời?". Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm vì quá dễ thương và hài hước. Đúng kiểu Husky: vừa lầy, vừa ngáo nhưng lại cực kỳ có phong cách.

Hi (Theo Newsflare)