Hai chiếc dép mỗi chiếc 2 gram, cộng lại lẽ ra phải là 4 gram, vậy mà chiếc cân này bảo chỉ có 3 gram, vậy là thế nào?

Anh chàng trong clip chỉ nhẹ nhàng đặt từng chiếc dép lên cân mà khiến cả mạng xã hội phải suy nghĩ lại về phép cộng cơ bản. Mỗi chiếc cân riêng thì hiển thị 2 gram rất nghiêm túc, nhìn vào tưởng đâu khoa học lắm. Ấy vậy mà khi hai chiếc dép đứng chung một bàn cân, tổng số cân nặng lại "bốc hơi" mất 1 gram đầy khó hiểu.

Chiếc cân 'biết làm toán' khiến cộng đồng mạng hoang mang

Chiếc cân lúc này trông như đang troll cả thế giới chứ không phải đo lường nữa. Cư dân mạng xem xong chỉ biết cười bò rồi tự hỏi không biết mình sai toán hay chiếc cân đang có tâm trạng. Thôi thì coi cho vui, vì video chỉ mang tính giải trí chứ cân kiểu này mà đem đi mua đồ chắc người bán lẫn người mua đều... hoang mang như nhau.

