Không cần kỹ thuật cao siêu, cô gái khiến cả bàn bi-a cười ngất với loạt cú đánh “nhắm đâu trúng đó” theo cách không ai ngờ tới.

Trong khi chàng trai còn đang chăm chú phân tích góc đánh, lực tay và đường bi thì cô gái lại vô tư vung cơ với vẻ mặt cực kỳ bình thản. Điều kỳ lạ là dù đánh lệch hướng, chạm băng hay va bi lung tung thì những quả bi ấy bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn lần lượt rơi gọn vào lỗ.

Chàng trai há hốc mồm trước độ may mắn của cô gái khi chơi bi-a

Chàng trai đứng bên cạnh từ ngạc nhiên chuyển sang há hốc mồm, rồi cuối cùng chỉ biết ôm đầu cười trừ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có cú đánh tưởng như "toang" hoàn toàn thì bi lại bật băng hai lần rồi lăn chậm rãi vào lỗ như đã được sắp đặt từ trước. Cô gái càng đánh càng hên, còn chàng trai càng xem càng mất niềm tin vào những gì mình từng học về bi-a.

