Nếu bạn nghĩ những trận chiến căng thẳng chỉ có trong phim hành động thì nhầm to rồi nhé!

Video này sẽ chứng minh: 'chiến trường' đôi khi chỉ nằm ngay trong sân nhà. Nhân vật chính là một chú bé nhỏ xíu nhưng đầy quyết tâm, dũng cảm đối đầu với... một chú gà trống. Cảnh tượng hài hước đến mức ai xem cũng phải ôm bụng cười: bé thì tay đấm, chân đá loạn xạ, gà thì xòe cánh, giơ chân phản công dữ dội.

Cậu bé đánh nhau với gà trống như phim hành động

Tưởng chừng trận chiến sẽ nghiêng về phía 'võ sĩ gà', thì bất ngờ có một 'anh hùng 4 chân' xuất hiện. Chú cún trong nhà lao ra như trong phim siêu anh hùng Marvel, phối hợp cùng bé tung chiêu thần tốc. Kết quả: gà trống hoảng hốt tháo chạy, để lại chiến thắng ngọt ngào cho 'liên minh người – chó'.

