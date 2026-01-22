Chỉ vì màu vàng quá bắt mắt, chiếc ôtô bỗng dưng trở thành… mâm thóc siêu to trong mắt hai chú gà ngây thơ.

Chiếc ôtô màu vàng bóng loáng vô tình lọt vào tầm ngắm của hai chú gà đang lang thang kiếm ăn. Không biết do nắng chiếu hay do bụng đói, hai chú nhìn chiếc xe mà tưởng đâu thóc mới đổ ra sân. Sau vài giây quan sát nghiêm túc, cả hai quyết định lao vào mổ với khí thế không khác gì giờ ăn trưa. Âm thanh tiếng mỏ gà va vào thân xe nghe khá rõ như chính tiếng lòng khổ chủ.

Cặp gà nhầm màu ôtô thành thóc, mổ nhiệt tình không lối thoát

Có lẽ trong đầu hai chú đang nghĩ thóc gì mà cứng thế, mổ hoài không bể. Người xem thì cười nghiêng ngả, còn chiếc xe thì bất đắc dĩ trở thành nạn nhân của sự nhầm lẫn màu sắc. Hai chú gà mổ rất hăng, như thể sợ con kia ăn mất phần. Đến lúc không thấy hạt nào rơi ra, vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Đúng là với gà thì màu vàng luôn là chân lý. Chỉ tội cho chiếc ôtô đứng yên cũng không yên thân.

