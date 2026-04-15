Camera ghi cảnh chuột ung dung vượt bẫy của chủ nhà

Camera ghi lại cảnh con chuột ung dung vượt hàng chục chiếc bẫy trong nhà, biến mọi công sức chuẩn bị của gia chủ thành màn “tấu hài” khó tin.

Đoạn video từ camera an ninh khiến nhiều người không khỏi bật cười khi chứng kiến màn "trình diễn" đỉnh cao của một chú chuột quá đỗi tinh ranh. Gia chủ đã kỳ công bố trí hàng chục chiếc bẫy khắp nhà, tạo thành một hệ thống được ví như "thiên la địa võng", quyết tâm chặn đứng kẻ phá hoại. Thế nhưng khi xem lại camera, mọi tính toán dường như sụp đổ hoàn toàn. Con chuột không những không mắc bẫy mà còn di chuyển cực kỳ điềm tĩnh, né từng chiếc một như thể đã "thuộc bài" từ trước.

Sau một lúc nó dừng lại quan sát, rồi thản nhiên kéo chiếc bẫy qua một bên như đang dạo chơi. Sự tự tin của "nhân vật chính" khiến cả hệ thống bẫy trở nên vô dụng đến khó tin. Nhiều người xem ví đây là màn vượt chướng ngại vật đỉnh cao, xứng đáng "đi thi quốc tế". Còn gia chủ thì chắc chỉ biết cười trừ, vì mọi công sức bày trận cuối cùng lại trở thành một clip giải trí ngoài ý muốn.

>> Camera ghi cảnh cá 'vượt ngục'

Hi