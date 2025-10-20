Cả thuyền reo hò khi bắt được cá ngát khủng trên sông

Buổi thả câu bỗng trở nên sôi động vì chiến lợi phẩm khủng – một con cá ngát to hơn cả cẳng tay người lớn.

Trên một khúc sông yên bình, nhóm ngư dân ung dung thả câu, mong có vài con cá cho bữa trưa. Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra khi dây câu bỗng rung mạnh – báo hiệu một "đối thủ" nặng ký đang cắn câu! Cả thuyền nhanh chóng hợp lực kéo lên, và rồi... một con cá ngát khổng lồ từ dưới nước hiện ra khiến ai nấy đều trầm trồ.

Tiếng reo hò, tiếng cười vang khắp con thuyền nhỏ. Con cá ngát với thân dài, da bóng mượt và cặp râu đặc trưng khiến ai nhìn cũng phải thán phục. Không chỉ là niềm vui đánh bắt, đó còn là cảm giác chiến thắng, là niềm hạnh phúc giản dị giữa sông nước quê hương. Video mang đến không khí hân hoan, đậm chất đời thường – nơi con người và thiên nhiên hòa cùng một niềm vui.

Niềm vui, sự phấn khích và tiếng cười rộn ràng lan khắp mặt sông. Khoảnh khắc giản dị nhưng đậm chất miền sông nước Việt Nam khiến ai xem cũng thấy ấm lòng và thích thú.

