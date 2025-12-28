Con lươn to ngoài sức tưởng tượng khiến những người chứng kiến không khỏi kêu trời khi chiếc lờ (dụng cụ bắt cá) được kéo lên khỏi mặt nước.

Thăm lờ bắt cá vốn là chuyện quen thuộc ở miền quê, nhưng video này thì hoàn toàn khác. Chiếc lờ vừa rời khỏi mặt nước đã nghe tiếng kêu trời rồi sau đó là liên tiếp những kêu trời đồng loạt. Trên mặt ai cũng rạng rỡ một nụ cười vì thành quả bất ngờ cũng như ngoài sức tưởng tượng.

Cả nhóm kêu trời vì dính lươn khủng khi thăm lờ

Xem mà có cảm giác như đang đứng chung với cả nhóm. Video mang đậm chất đời thường, mộc mạc mà cuốn hút. Ai mê cảnh sinh hoạt miền quê chắc chắn sẽ xem không rời mắt. Một pha "dính lươn" vừa hú hồn vừa cười ra nước mắt.

