Trong cuộc sống, đôi khi niềm vui lại đến từ những khoảnh khắc đơn giản nhất, giống như đoạn video ghi lại cảnh hát karaoke này.

Ban đầu, ai cũng chờ đợi giọng hát ngọt ngào nhưng bất ngờ thay, 'nữ ca sĩ' trong video lại chọn thể hiện điệp khúc cười ha ha vô cùng độc đáo. Chẳng cần lời hát cầu kỳ, cũng chẳng cần nhạc nền sôi động, chỉ với giọng cười biến tấu thành từng cung bậc khác nhau, chị ấy đã khiến cả nhà được dịp cười điên đảo.

Cả nhà 'cười lăn cười bò' khi nghe hát karaoke

Nghe qua tưởng lạ, nhưng càng nghe lại càng cuốn, đến mức ai cũng bật cười không ngừng. Người ngồi cạnh thì ôm bụng cười, người phía sau thì ngả nghiêng vì không nhịn nổi. Chính sự ngẫu hứng ấy đã tạo nên một tiết mục karaoke không giống bất kỳ phiên bản nào. Niềm vui lan tỏa từ một giọng cười, biến thành nguồn năng lượng tích cực cho tất cả mọi người.

>> Nữ nhân viên ngồi lên đùi người khác vì lo nhìn điện thoại

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi