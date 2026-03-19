Một chú cá Koi bất ngờ trở thành “cao thủ võ lâm” khi biểu diễn màn lướt trên mặt nước cực mượt.

Đoạn video ghi lại cảnh một đàn cá Koi đang bơi lội nhẹ nhàng bất ngờ trở nên "kịch tính" khi một cá thể trong đàn nổi hứng thể hiện kỹ năng đặc biệt. Không giống những chú cá khác chỉ lặng lẽ dưới nước, chú cá này bất ngờ lao vút lên, lướt trên mặt nước với tốc độ đáng kinh ngạc. Màn trình diễn khiến nhiều người liên tưởng đến các cao thủ trong phim kiếm hiệp với tuyệt kỹ "khinh công thủy thượng phi". Những cú lướt dứt khoát, mượt mà và đầy tự tin của chú cá nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Cá Koi dùng khinh công bay trên mặt nước như phim kiếm hiệp

Cộng đồng mạng không khỏi thích thú, liên tục để lại bình luận hài hước về "cá Koi hệ võ lâm". Một số ý kiến còn cho rằng chú cá này chắc đang "tập luyện" để thi đấu nội bộ với các đồng loại. Dù chỉ là khoảnh khắc ngẫu nhiên, nhưng màn "biểu diễn" này đã mang lại tiếng cười sảng khoái. Qua đó cho thấy thế giới động vật đôi khi cũng đầy bất ngờ và thú vị. Và biết đâu, trong đàn cá ấy lại đang ẩn chứa một "cao thủ" thực thụ.

>> Cá lóc dùng khinh công, một bước vượt 'vũ môn'

