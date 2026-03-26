Một pha trêu đùa tưởng vui lại trở thành màn “ăn miếng trả miếng” cực nhanh của voi con, khiến người xem vừa bất ngờ vừa không nhịn được cười.

Đang đứng cạnh voi mẹ đầy hiền lành, chú voi con bỗng trở thành "nạn nhân" của một pha trêu đùa từ một chàng trai. Anh này tiến lại gần và tiện tay vỗ nhẹ vào mông voi con như một cách "chào hỏi thân thiện". Nhưng đời không như là mơ, voi con lập tức quay ngoắt lại với tốc độ đáng kinh ngạc. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, chàng trai đã nhận ngay cú "phản dame" cực gắt từ đối phương. Pha đáp trả dứt khoát, nhanh gọn khiến người xem chỉ biết bật cười vì quá đáng yêu.

Tất nhiên đây chỉ là video vui và được biết chú voi con này tên Fon Rin và được người đàn ông chăm từ nhỏ.

Bị chàng trai vỗ mông, voi con quay lại trả đũa

>> Voi cướp chỗ cá sấu làm 'bể bơi'

Mộc Trà