Chỉ vì quá chăm chú nhìn nữ nhân viên bán ôtô mà chàng trai đã phải trả giá ngay tại chỗ.

Trong video đang lan truyền, chàng trai xuất hiện với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khi lắng nghe nữ nhân viên bán ôtô tư vấn từng chi tiết. Ánh mắt anh chăm chú đến mức dường như quên mất rằng bên cạnh mình còn có một nhân vật "quyền lực" hơn cả chiếc xe. Đúng lúc câu chuyện đang cao trào, một cú đánh bất ngờ từ phía sau khiến anh chàng giật mình quay lại trong sự hoang mang tột độ. Bạn gái đứng đó với vẻ mặt không cần nói nhiều nhưng ai xem cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Bị bạn gái đánh như 'trời giáng' vì nhìn nữ nhân viên bán ôtô

Khoảnh khắc chuyển từ say mê sang tỉnh ngộ diễn ra nhanh hơn cả tốc độ xe mới đề-pa. Người xem không khỏi bật cười vì sự ngây thơ có phần "dại dột" của chàng trai. Nhiều bình luận cho rằng anh không sai khi quan tâm đến xe, chỉ sai ở chỗ... nhìn hơi lâu. Cũng có người đùa rằng đây là bài học thực tế sinh động hơn mọi lời nhắc nhở. Video ngắn nhưng đủ mang lại tiếng cười nhẹ nhàng và cảm giác quen quen với nhiều người. Anh em coi đây như một lời nhắc vui: mê xe thì được, nhưng đừng quên ai mới là "tay lái chính" trong mối quan hệ nhé.

