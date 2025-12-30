Bảng phiên âm tiếng Anh khiến cộng đồng mạng 'xoắn não'

Một tấm bảng phiên âm tiếng Anh tưởng để học cho dễ, ai ngờ lại khiến cộng đồng mạng đọc xong muốn xỉu ngang.

Bức ảnh vui về bảng phiên âm tiếng Anh đang gây bão mạng xã hội vì mức độ khó hiểu vượt xa sức tưởng tượng. Nhiều người nhìn vào không biết mình đang học tiếng Anh, tiếng Việt hay một ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đó.

Có người đùa rằng nhìn chữ gốc còn hiểu, nhìn sang phiên âm thì não bắt đầu "loading". Không ít cư dân mạng để lại bình luận hài hước: "Bảng phiên âm còn khó đọc hơn tiếng Anh bản gốc nữa", nghe mà thấy đồng cảm vô cùng.

Một số khác lại cho rằng đây chính là thử thách nâng cao dành cho những ai đã quá tự tin vào trình độ ngoại ngữ của mình. Thậm chí có bình luận hài hước hơn: "Giờ nói không biết tiếng Anh là giận đó...." vì nhìn bảng này xong ai cũng thấy mình cần học lại từ đầu. Dù gây tranh cãi, bức ảnh vẫn mang đến những tràng cười sảng khoái.

Còn bạn nghĩ sao về bảng phiên âm này?

