Trong thế giới loài chim, có những “thiên tài kiến trúc” mà con người nghe xong chỉ biết tròn mắt thán phục.

Và video này sẽ cho bạn thấy một "bậc thầy lừa đảo" chính hiệu trong tự nhiên. Thay vì xây một cái cửa tổ như bình thường, chú chim này lại chơi lớn khi thiết kế hẳn hai cửa ra vào. Cửa thứ nhất thì to, rộng, nhìn từ xa đã thấy hoành tráng, nhưng bước vào bên trong lại chỉ gặp một khoang trống rỗng. Ai mà lỡ dại xông vào thì coi như "dính bẫy" ngay lập tức.

'Bậc thầy lừa đảo' trong thế giới loài chim

Trong khi đó, cửa thật sự dẫn vào nơi an toàn lại được đặt khéo léo ở phía trên, nhỏ xíu và cực kỳ kín đáo. Nhờ mánh khóe này mà kẻ săn mồi cứ tưởng đã tìm được "kho báu", nhưng cuối cùng lại chỉ toàn hụt hẫng. Còn chú chim thì ung dung sống bình yên trong căn nhà thông minh của mình.

