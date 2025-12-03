Canh bò đẻ, gia chủ mừng hụt khi thấy chú 'bò con'

'Thức mấy đêm liền canh bò đẻ, hôm ra thăm mừng quá trời tưởng bò đẻ... ai đâu mà ngờ', nội dung chia sẻ.

Bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc dở khóc dở cười khi chủ trại sau nhiều đêm thức trắng canh bò sinh, sáng ra hí hửng chạy ra xem thì... bất ngờ vì "con bò" đó lại là chú chó nằm ngủ. Một tình huống hài không tưởng khiến ai xem cũng phải bật cười.

Chia sẻ nhận về hàng nghìn lượt thích.

Nằm chềnh ềnh giữa chuồng lại không phải bò, mà là... chú chó đang ngủ ngon lành. Khoảnh khắc nhận ra sự thật khiến chủ trại chỉ biết đứng hình vài giây. Còn người xem thì chưa gì đã cười nghiêng ngả.

Dưới phần bình luận nhiều người dù không nhịn được cười nhưng vẫn vào bênh vực cho cún cưng.

Còn bạn nghĩ sao nếu rơi vào hoàn cảnh này!

