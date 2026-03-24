Thủ đoạn xác nhận nơi làm việc giả để đủ điều kiện mua nhà ở xã hội

Bắc NinhKhi làm tư vấn tìm kiếm khách hàng cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, ba bị can đã làm giả hồ sơ, đóng dấu xác nhận hồ sơ khống để người mua từ thiếu thành đủ điều kiện.

Ngày 23/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng cảnh sát kinh tế vừa khởi tố Diêm Thị Linh, 34 tuổi; Chu Quý Đông và Phan Thị Ngọc Phượng, đều 31 tuổi và Phan Thị Hà, 33 tuổi, để điều tra tội Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo công an, dự án khu nhà ở xã hội ở phường Nam Sơn do Công ty TNHH SG and partners consulting làm chủ đầu tư. Trong quá trình mở bán, chủ đầu tư đã ký hợp đồng cộng tác với một số nhân viên tư vấn và tổ chức đào tạo, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan.

Công an đọc lệnh khởi tố các bị can. Ảnh: Công an cung cấp

Linh khi làm tư vấn viên có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội. Với mỗi hồ sơ, nhóm của Linh được hưởng hoa hồng 0,5% giá trị hợp đồng.

Nhà chức trách cáo buộc Linh đã lợi dụng nhu cầu của một số khách hàng không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội để hướng dẫn họ làm giả giấy tờ. Sau đó nhóm này dùng các giấy xác nhận giả thay thế xác nhận của đơn vị nơi làm việc hoặc trực tiếp làm giả hồ sơ với trường hợp lao động tự do.

Sau khi thu thập thông tin cá nhân, Linh chuyển cho Hà soạn thảo tài liệu giả. Tiếp đến, Hà nhờ Phượng - người quản lý con dấu của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong, để đóng dấu xác nhận. Đồng thời, bị can Đông - người quản lý con dấu của Công ty TNHH Dịch vụ chuyển phát nhanh L&T Việt Nam, cũng tham gia hỗ trợ đóng dấu.

Đặc biệt, Hà tra cứu chữ ký của người đại diện pháp luật các doanh nghiệp trên mạng Internet để giả mạo chữ ký giám đốc nhằm hoàn thiện hồ sơ. Các tài liệu sau đó được chuyển lại cho Linh sử dụng trong hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội cho khách hàng. Theo thỏa thuận, mỗi bộ hồ sơ hoàn thiện, Linh trả cho Hà 200.000 đồng.

Vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ án sai phạm về mua bán, làm hồ sơ nhà ở xã hội. Mới đây nhất, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, các nghi phạm đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, cả nước đang triển khai 737 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 701.000 căn, tương đương khoảng 70% mục tiêu của đề án phát triển một triệu căn. Riêng tháng 2, các địa phương đã khởi công thêm 28 dự án với khoảng 20.000 căn hộ.

Phạm Dự