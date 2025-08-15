Thủ đô Washington kiện chính quyền ông Trump vì lệnh tiếp quản cảnh sát

Tổng chưởng lý Washington nộp đơn kiện sau khi chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố tiếp quản lực lượng cảnh sát thủ đô nhằm đối phó tội phạm.

Trong đơn kiện nộp lên tòa án liên bang tại thủ đô Mỹ hôm 15/8, Tổng chưởng lý Washington Brian Schwalb cho biết luật liên bang không cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump "chiếm đoạt trắng trợn" quyền hành của giới chức thủ đô.

Ông đề cập việc Tổng thống Trump hồi đầu tuần tuyên bố đặt Sở Cảnh sát Washington dưới quyền kiểm soát trực tiếp của chính quyền liên bang và điều Vệ binh Quốc gia tới thủ đô để xử lý "tội phạm bạo lực". Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi sau đó ra lệnh bổ nhiệm một quan chức do bà lựa chọn làm ủy viên cảnh sát tạm quyền.

Tổng chưởng lý Schwalb đề nghị tòa án chặn động thái của Bộ trưởng Pondi ngay lập tức.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông Schwalb cho rằng hành động của chính phủ "đã vượt xa thẩm quyền của Tổng thống và thực chất là nhằm chiếm đoạt Sở Cảnh sát thủ đô một cách thù địch".

"Đây là sự xúc phạm đối với phẩm giá và quyền tự chủ của 700.000 người Mỹ đang sinh sống tại Washington", ông viết.

Vệ binh Quốc gia tuần tra tại Washington, Mỹ hôm 14/8. Ảnh: AFP

Khác với 50 tiểu bang, thủ đô Washington có mối quan hệ đặc biệt với chính quyền liên bang. Thành phố này sở hữu quyền tự chủ hạn chế và nằm sự dưới giám sát của quốc hội. Kể từ giữa những năm 1970, Đạo luật Tự quản đã cho phép người dân bầu thị trưởng và hội đồng thành phố, song quốc hội vẫn nắm quyền kiểm soát về ngân sách.

Theo cáo buộc của các chính trị gia đảng Cộng hòa, thành phố với đa số cư dân là đảng viên Dân chủ này đang đối mặt với nhiều vấn đề, trong đó có tỷ lệ cao về tội phạm và người vô gia cư cùng quản lý tài chính yếu kém.

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê từ cảnh sát, tội phạm bạo lực tại thủ đô Mỹ đã giảm 26% trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu được Bộ Tư pháp Mỹ công bố trước khi ông Trump nhậm chức cũng cho thấy tỷ lệ tội phạm ở thành phố trong năm 2024 là mức thấp nhất trong ba thập kỷ.

Luật liên bang cho phép chính quyền ông Trump kiểm soát lực lượng cảnh sát thủ đô Washington trong 30 ngày. Ông sẽ cần được quốc hội chấp thuận nếu muốn gia hạn, điều khả năng cao sẽ bị đảng Dân chủ ngăn chặn.

Phạm Giang (Theo AFP)