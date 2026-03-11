Thú cưng bị bỏ rơi hàng loạt khi chủ chạy khỏi Dubai

UAELo sợ chiến sự leo thang, nhiều người nước ngoài vội vã rời khỏi Dubai, bỏ lại hàng nghìn thú cưng vì không được phép đưa lên máy bay hoặc không muốn trả phí vận chuyển.

Tình trạng này diễn ra sau khi nhiều khu vực tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bị tập kích tên lửa. Quốc gia này hiện có hơn hai triệu vật nuôi. Kể từ khi xung đột bùng phát các phòng khám thú y tại Dubai ghi nhận lượng lớn chó, mèo xuất hiện trên phố.

Thậm chí, một số người còn hỏi thủ tục tiêu hủy vật nuôi khỏe mạnh nhằm né phí di chuyển. Các nhóm cứu trợ như K9 Friends Dubai hay The Barking Lot đều báo cáo tình trạng quá tải, cạn kiệt chỗ tiếp nhận.

Nhiều con chó bị bỏ rơi trên đường phố Dubai khi người dân tháo chạy khỏi khu vực bị chiến tranh tàn phá, đầu tháng 3. Ảnh: Telegraph

Aditi Gouri, chủ dịch vụ lưu trú thú cưng The Barking Lot, cho biết các trạm cứu hộ hiện không còn chỗ trống nhưng vẫn đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ số lượng động vật tăng đột biến. Theo ghi nhận của các tình nguyện viên, số lượng thú cưng bị bỏ rơi tăng hàng trăm con so với ngày thường.

Chỉ tính riêng trên các hội nhóm WhatsApp và Facebook, một tình nguyện viên đã thống kê được khoảng 200 bài đăng về việc chó bị xích vào cột điện hoặc bỏ mặc ngoài đường. Nhiều con vật được phát hiện đã chết ở sa mạc do chủ nuôi mang theo khi tìm đường đường bộ sang Oman nhưng bị bỏ lại giữa chừng ở biên giới.

Tại Al Ain, một người dân phát hiện mèo mẹ cùng 4 mèo con nằm trong thùng xốp trước cửa nhà, kèm tờ giấy giải thích chủ nhân không thể mang theo khi di tản. Hiện đàn mèo đã an toàn và chờ người nhận nuôi. Tại Al-Nahda, một con chó bị xích vào cột đèn từ những ngày đầu xung đột cũng vừa được người dân cưu mang sau nhiều ngày không thấy chủ quay lại đón.

"Không có lý do chính đáng nào cho việc bỏ rơi thú cưng ở biên giới hay ngoài đường phố tại một quốc gia giàu có như UAE", bà Louise Hastie, Giám đốc điều hành tổ chức cứu hộ War Paws, nhấn mạnh.

Bà Hastie, người đang mắc kẹt ở Iraq, sẽ chăm sóc những con vật mà bà đã cứu sống "cho đến khi xung đột kết thúc". Ảnh: Telegraph

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng này là chi phí quá cao và thủ tục phức tạp. Công ty Pawsome Pets ghi nhận yêu cầu tư vấn vận chuyển thú cưng tăng 20 lần trong 3 ngày. Tuy nhiên, để xuất cảnh, vật nuôi cần được gắn chip, tiêm phòng dại, làm hộ chiếu và xin giấy phép nhập cảnh với chi phí hàng nghìn USD.

Khoảng 14.000 công dân Anh tại UAE đã liên hệ Bộ Ngoại giao làm thủ tục về nước. Dù có sẵn các chuyến bay sơ tán, phần đông vẫn chọn bỏ lại vật nuôi do không kham nổi chi phí hoặc không đáp ứng kịp giấy tờ kiểm dịch khắt khe. Trên mạng xã hội, nhiều người lên án gay gắt nhóm người ngoại quốc coi thú cưng như món đồ trang trí và sẵn sàng vứt bỏ lúc hoạn nạn.

Để ứng phó lượng động vật đi lạc tăng cao, chính quyền Dubai đã lắp đặt 12 trạm cho ăn thông minh AI (Ehsan Stations) tại các công viên. Thiết bị tự động nhận diện và cung cấp thức ăn, trở thành giải pháp cấp thiết duy trì sự sống cho những con chó, mèo vô chủ trong giai đoạn này.

Căng thẳng tại Trung Đông leo thang kể từ cuối tháng 2, sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tập kích Iran. Theo Reuters, UAE đang chịu ảnh hưởng nặng nề với hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào các sân bay, cơ sở dầu khí, khiến không phận nước này bị đóng cửa một phần.

Minh Phương (Theo Telegraph, Indiatimes)