Thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào cuối tháng 4

Bộ Xây dựng cho biết toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau sẽ được khai thác đồng bộ vào cuối tháng 4, sau khi hoàn tất các đoạn còn lại qua miền Trung.

Trao đổi với báo chí chiều 9/4, ông Nguyễn Thế Minh, Phó cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, cho biết 4 dự án thành phần qua miền Trung gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong đang hoàn thiện thủ tục nghiệm thu và bổ sung hệ thống an toàn giao thông để đưa vào khai thác trong tháng 4.

Đoạn cao tốc qua các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đã hoàn thành 256 km tuyến chính, còn khoảng 12 km xử lý nền đất yếu. Dự kiến giữa tháng 4 sẽ khai thác đoạn từ đầu tỉnh Quảng Ngãi đến phía nam hầm Cù Mông, trước khi toàn tuyến được vận hành vào cuối tháng.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 gồm 12 dự án thành phần, trong đó 8 dự án đã đưa vào khai thác. Bốn dự án còn lại đã thông xe kỹ thuật cuối năm 2025 nhưng chậm khai thác do vướng thủ tục nghiệm thu và hoàn thiện hạng mục phụ trợ.

Ông Minh cho biết các dự án này có điều kiện địa hình, địa chất phức tạp, đi qua khu vực nền đất yếu; từng chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng, cấp mỏ vật liệu. Ngoài ra, bão số 13 và ngập lụt diện rộng tại miền Trung năm 2025 cùng biến động giá nhiên liệu cũng ảnh hưởng đến tiến độ.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang qua tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Bùi Toàn

Bình quân 100 km có một trạm dừng nghỉ

Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết toàn tuyến đang đầu tư 21 trạm dừng nghỉ, trong đó 16 trạm đã khai thác các công trình dịch vụ thiết yếu. Từ nay đến 30/4 sẽ có thêm một số trạm hoàn thành, cùng với 5 trạm cũ đang hoạt động.

Dự kiến toàn tuyến từ Lạng Sơn đến Cà Mau sẽ có 23 trạm dừng nghỉ, với cự ly trung bình khoảng 100 km một trạm, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người tham gia giao thông.

Theo bà Hiền, tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ thời gian qua bị ảnh hưởng bởi biến động giá nhiên liệu. Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp với các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện trong năm 2026.

Xem xét tăng trần giá vé máy bay nội địa

Về khả năng tăng trần giá vé máy bay nội địa khi giá nhiên liệu Jet A1 tăng, ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết cơ quan này đang đánh giá phương án do tác động trực tiếp đến người dân. Phương án phụ thu nhiên liệu cũng đang được nghiên cứu và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền khi cần thiết.

Hiện nguồn cung nhiên liệu Jet A1 đã cải thiện, các đơn vị bảo đảm đủ nhiên liệu phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ 30/4. Các doanh nghiệp tiếp tục đàm phán, đa dạng hóa nguồn cung để đáp ứng cao điểm hè.

Đoàn Loan

