Thông xe cầu vượt điểm sạt lở trên đèo Mimosa cửa ngõ Đà Lạt

Lâm ĐồngCầu cạn Xuân Hương dài 133 m, vượt điểm sạt lở trên đèo Mimosa, được thông xe hai chiều sau bốn tháng thi công.

Từ 7h ngày 22/4, lực lượng chức năng cho xe lưu thông qua cầu, khơi thông tuyến quốc lộ 20 – cửa ngõ phía nam vào Đà Lạt. Song song, đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện hạng mục phụ trợ như lắp hộ lan, hệ thống cáp viễn thông và sơn mặt cầu để đảm bảo vận hành an toàn.

Ôtô chạy qua cầu Xuân Hương ngày 22/4. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Đèo Mimosa dài hơn 10 km, là một trong ba tuyến chính vào Đà Lạt cùng đèo Prenn và Sacom (hạn chế xe tải). Tháng 11 năm ngoái, đoạn đèo này bị sạt lở dài hơn 70 m, sâu khoảng 40 m, làm hư hỏng nền và mặt đường. Ngành chức năng khi đó mở đường tạm men sườn núi, nhưng khu vực có địa chất phức tạp, nguy cơ trượt lở kéo dài.

Để xử lý triệt để, Bộ Xây dựng quyết định xây cầu cạn dài 133 m, rộng 9 m, tổng vốn hơn 33 tỷ đồng. Công trình gồm ba nhịp, mỗi nhịp 33 m, sử dụng dầm chữ I bằng bê tông cốt thép dự ứng lực.

Cầu Xuân Hương bắc qua điểm sạt lở nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Mố cầu dạng chữ U, trụ bê tông thân đặc đặt trên móng cọc khoan nhồi đường kính lớn, khoan sâu hàng chục mét xuyên qua lớp đất yếu, bám vào tầng đá gốc, đảm bảo khả năng chịu tải và ổn định lâu dài.

Cầu đưa vào khai thác giúp xóa đoạn đường quanh co, nguy hiểm, đồng thời xử lý căn cơ nguy cơ sạt lở tại khu vực địa chất yếu, đảm bảo giao thông thông suốt cửa ngõ Đà Lạt trước mùa mưa.

Vị trí cầu vượt trên đèo Mimosa. Đồ họa: Tâm Thảo

Nguyễn Nghĩa