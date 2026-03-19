'Thông tin di dời 860.000 dân nội đô Hà Nội không chính xác'

Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, khẳng định trong quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, chưa lần nào cơ quan chức năng thông báo số liệu di dời dân khỏi khu vực trung tâm.

Sáng 19/3, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội chủ trì hội nghị lấy ý kiến sở ngành và UBND cấp xã, cùng các tổ chức, chuyên gia, cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Trước đề nghị của UBND phường Láng thông tin cụ thể hơn về chủ trương tái thiết đô thị, giãn dân cư trong bối cảnh phường có mật độ dân rất đông (khoảng 40.000 người/km2) với 81 tòa chung cư cũ, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, đã giải thích cụ thể.

Theo ông Kỳ Anh, thời gian qua có một số thông tin đồ án quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm định hướng di dời 860.000 dân nội đô để tái thiết đô thị, trong đó đưa ra các khu vực di dời như quanh Hồ Gươm, phố cổ, phố cũ...

"Xin đính chính là chưa lần nào cơ quan chức năng của thành phố thông báo số liệu di dời và đấy là số không chính xác", ông Kỳ Anh nói và cho biết thêm con số 860.000 người dân từng được nhắc tới là để xác lập bài toán kinh tế định hướng cho Hà Nội, chứ không phải thống kê dân số di dời.

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh tại hội nghị sáng 19/3. Ảnh: Hoàng Phong

Trong đồ án quy hoạch tổng thể, ông Kỳ Anh cho hay thành phố sẽ xem xét kế thừa các quy hoạch trước phù hợp với định hướng phát triển, trong đó có khu vực có thể giải tỏa trắng để giải quyết vấn đề tổ chức không gian, định hướng quy hoạch, đất dự trữ.

"Tuy nhiên, không có nghĩa là chúng ta phải di dời toàn bộ dân cư hiện có trong khu vực", ông nói.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm với quan điểm xây dựng và phát triển Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; phát triển Thủ đô nhanh, bền vững gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn.

Định hình cấu trúc đô thị theo không gian phát triển mở đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm; lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, gắn kết chặt chẽ với Vùng Thủ đô và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.

Phối cảnh định hướng cải tạo chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trong đồ án quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Đồ án quy hoạch định hướng mục tiêu phát triển như sau: Giai đoạn 2026-2035 tăng trưởng GRDP bình quân của Hà Nội đạt trên 11%/năm. Đến năm 2035, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 18.800 USD. Hà Nội sẽ trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Giai đoạn 2036-2045, thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm. Đến năm 2045, quy mô GRDP đạt khoảng 640 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người thuộc nhóm cao trong khu vực, tối thiểu 42.000 USD.

Giai đoạn 2046-2065, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 5%/năm. Đến năm 2065, quy mô GRDP đạt khoảng 1.920 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người thuộc nhóm cao, tối thiểu 95.000 USD.

Một trong 11 nhóm giải pháp đột phá được đưa ra trong quy hoạch tổng thể là tái thiết đô thị toàn diện và chọn lọc. Theo đó, đồ án định hướng nghiên cứu cải tạo, tái thiết đô thị (cải tạo tích cực, tái thiết thích ứng) khu vực trung tâm gắn với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; cải tạo, tái thiết, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử khu phố cổ (36 phố phường), phố cũ (phố Pháp), khu cũ, chung cư cũ.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ cải tạo, tái thiết khu Hồ Tây và vùng phụ cận, khu vực di tích, di sản (hoàng thành Thăng Long, Cổ Loa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và phụ cận,...), đồng thời mở rộng cải tạo, tái thiết, tái cấu trúc các khu vực vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3 và lan tỏa ra khu vực đô thị và nông thôn.

Võ Hải