'Thông tin CSGT vào đám cưới bắt xe khách mời là sai sự thật'

Gia LaiTheo công an, thông tin lan truyền CSGT vào đám cưới bắt xe của khách mời là không đúng sự thật; nhóm thanh niên tự bỏ xe, vào rạp cưới để né kiểm tra.

Ngày 31/1, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, khoảng 10h30 hôm qua, tổ tuần tra trên tuyến đường qua xã Phú Thiện phát hiện nhóm thanh niên điều khiển 5 xe máy có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Qua kiểm tra ban đầu, các phương tiện đều không có gương chiếu hậu bên trái, tự ý thay đổi kết cấu, kích thước lốp. Khi được yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ, nhóm này không chấp hành mà rút chìa khóa phương tiện, bỏ vào một đám cưới ven đường.

Tổ công tác sau đó phối hợp Công an xã Phú Thiện xác minh người điều khiển, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Nhóm thanh niên rút chìa khóa xe, rồi đi vào đám cưới ven đường khi bị CSGT kiểm tra. Ảnh: Ngọc Oanh

Sau vụ việc, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng CSGT vào rạp cưới để bắt xe của khách mời, làm gián đoạn lễ cưới. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật.

Thực tế, lực lượng chức năng chỉ kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm ngoài đường. Việc các thanh niên đi vào đám cưới là hành động tự phát nhằm né tránh kiểm tra, không phải do CSGT vào khu vực tổ chức hôn lễ.

Công an khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin sai lệch, gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến uy tín lực lượng chức năng.

Trần Hóa