Thông nối ống dẫn tinh chữa vô sinh

TP HCMAnh Tùng, 33 tuổi, vô sinh hai năm do tắc ống dẫn tinh kèm giãn tĩnh mạch thừng tinh, được bác sĩ phẫu thuật phục hồi khả năng có con.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, chẩn đoán anh Tùng bị vô sinh nguyên phát do tắc nghẽn đường dẫn tinh với tiền sử viêm tinh hoàn 4 năm trước. Khi cơ quan sinh dục bị nhiễm trùng, quá trình viêm có thể gây phù nề niêm mạc ống dẫn tinh, tổn thương mô, dẫn đến hình thành sẹo xơ làm hẹp hoặc bít tắc hoàn toàn lòng ống dẫn tinh.

Anh Tùng vẫn có khả năng sinh tinh nhưng đường dẫn bị tắc nên tinh trùng không thể ra ngoài và tiếp cận trứng để thụ thai. Người bệnh còn bị giãn tĩnh mạch thừng tinh hai bên làm tăng nhiệt độ tinh hoàn, dẫn đến giảm chất lượng và số lượng tinh trùng. Bác sĩ Huy chỉ định vi phẫu thông nối ống dẫn tinh hai bên kết hợp thắt tĩnh mạch thừng tinh cho người bệnh.

Bác sĩ Huy (giữa) phẫu thuật điều trị cho anh Tùng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phẫu thuật nối ống dẫn tinh do viêm khá phức tạp do lòng ống bị xơ sẹo bít ở nhiều đoạn. Dưới kính vi phẫu, bác sĩ Huy lần theo từng đoạn của ống dẫn tinh để tìm chính xác điểm tắc, sau đó tái lập đường lưu thông của tinh trùng, đồng thời thắt các tĩnh mạch thừng tinh giãn nhằm cải thiện môi trường sinh tinh.

Sau 60 phút, ca phẫu thuật thành công, anh Tùng xuất viện sau một ngày, cần hạn chế đi lại, tránh vận động mạnh, mang vác nặng hoặc hoạt động làm tăng áp lực vùng bụng bìu, kiêng xuất tinh khoảng 1-2 tuần. Khoảng 2-4 tuần sau, anh được xét nghiệm đánh giá mật độ tinh trùng trong tinh dịch, theo dõi khả năng phục hồi chức năng sinh sản tự nhiên.

Tắc ống dẫn tinh do viêm là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến không có tinh trùng ở nam giới. Tác nhân gây viêm thường là các bệnh lây qua đường tình dục như lậu hoặc chlamydia, hay các bệnh lý viêm mào tinh hoàn, viêm tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt...

Theo bác sĩ Huy, tình trạng này thường không ảnh hưởng khả năng sinh lý hay xuất tinh, không có triệu chứng rõ ràng nên nhiều nam giới chỉ được chẩn đoán bệnh khi khó có con hoặc xét nghiệm tinh dịch đồ không có tinh trùng.

Để tránh tình trạng viêm kéo dài dẫn đến sẹo và tắc đường dẫn tinh, nam giới nên đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau hoặc căng tức tinh hoàn, bìu sưng, đỏ kèm sốt hoặc mệt mỏi, đau khi xuất tinh hoặc khi quan hệ, mắc bệnh lây qua đường tình dục hoặc chấn thương vùng bìu...

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi