Thống nhất làm cao tốc rút nửa thời gian Nha Trang đi Đà Lạt

Cao tốc dài gần 81 km, giúp rút ngắn thời gian kết nối hai điểm du lịch nổi tiếng Nha Trang và Đà Lạt từ 4 giờ còn 2 giờ sẽ được khởi công tháng 5 tới.

Ngày 30/3, HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua nghị quyết thống nhất thẩm quyền triển khai dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt và phương án phân chia các dự án thành phần.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai toàn dự án. Phần đi qua địa bàn Lâm Đồng sẽ được tách thành các dự án thành phần như bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư... do địa phương chủ động thực hiện bằng ngân sách.

Phối cảnh cao tốc Nha Trang - Đà Lạt. Ảnh: UBND tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng dự kiến bố trí khoảng 768 tỷ đồng từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để tham gia dự án.

Theo đề xuất, cao tốc có tổng vốn khoảng 25.000 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức PPP. Tuyến dài 80,8 km, trong đó đoạn qua Khánh Hòa khoảng 44 km, qua Lâm Đồng khoảng 36,8 km; quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22-24,75 m, tốc độ thiết kế 80-100 km/h.

Điểm đầu tuyến tại xã Diên Thọ (Khánh Hòa), điểm cuối tại ngã ba Đarahoa (Đà Lạt). Khi hoàn thành, tuyến sẽ rút ngắn còn khoảng 1,5-2h, thay vì 3,5-4h thời gian di chuyển so với hiện nay khi đi theo quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê. Tuyến đường đèo này thường xảy ra sạt lở vào mùa mưa gây nguy hiểm cho xe và hành khách qua đây.

Hướng tuyến cao tốc nối Nha Trang - Đà Lạt. Đồ họa: Đăng Hiếu

Trước đó, tháng 1, Bộ trưởng Xây dựng làm việc với hai địa phương, đề nghị sớm thống nhất phương án để khởi công dự án vào ngày 19/5/2026.

Khải Nguyên