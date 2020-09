Thời tiết giao mùa dễ gây đột quỵ cho người sau tuổi 50

Nhiệt độ thay đổi đột ngột lúc giao mùa có thể ảnh hưởng đến trao đổi chất khiến cơ thể sau tuổi 50 không thích nghi kịp, dễ đột quỵ.

Theo chia sẻ của Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trí Thanh - Phó trưởng cơ sở 2, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, đột quỵ hay tai biến mạch máu não, có căn nguyên do hình thành các cục máu đông trong mạch máu hoặc do tăng huyết áp. Nhưng còn một nguyên nhân cũng rất hay gặp trên thực tế lâm sàng gây đột quỵ đó là do tim, đặc biệt khi thời tiết thất thường lúc giao mùa.

Từ 4-5h, những cơn đột quỵ thường xuất hiện một cách bất ngờ, khó chẩn đoán. Bệnh cũng cướp đi sinh mạng hàng trăm nghìn người, biến nhiều người khác thành tàn phế. Theo thống kê của nhiều bệnh viện trong nước, trung bình số bệnh nhân nhập viện vì đột quỵ vào mùa lạnh tăng 15%.

Xây xẩm, chóng mặt, tê yếu tay chân là một trong những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ sau tuổi 50.