Yên Bái cách ly tại nhà hơn 3.700 người về từ Hà Nội

Hơn 3.700 người từ Hà Nội trở về Yên Bái trong gần nửa tháng qua được yêu cầu cách ly tại nhà để phòng, chống Covid-19.

Ngày 17/3, bà Lê Thị Hồng Vân - Phó giám đốc Sở Y tế Yên Bái cho biết, yêu cầu cách ly tại nhà, theo dõi y tế với người dân đến và trở về từ Hà Nội được tỉnh này thực hiện từ 6/3.

"Biện pháp này cao hơn so với khuyến cáo của Bộ Y tế, song chúng tôi vẫn thực hiện do đánh giá tình hình dịch ở Hà Nội đang rất phức tạp. Trong khi đó, lượng lao động Yên Bái xuống Hà Nội làm việc rất lớn", bà Vân nói.

Theo ông Hoàng Văn Cội, Chủ tịch UBND xã An Lương (Văn Chấn, Yên Bái), trên địa bàn xã có khoảng 10 người là lao động, sinh viên từ Hà Nội trở về và đang cách ly tại nhà. "Chúng tôi lập các tổ kiểm soát khai báo y tế, nếu có người từ vùng khác đến hoặc người dân địa phương đi xa về đều phải khai báo. Lực lượng chức năng sẽ xuống thuyết phục họ cách ly tại nhà để đảm bảo an toàn, trong quá trình cách ly có cán bộ y tế, công an và dân quân theo dõi", ông Cội nói.

Hiện tỉnh Yên Bái không quy định mức hỗ trợ cho các trường hợp cách ly tại nhà. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn sẽ được trợ giúp nhu yếu phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm soát ra vào ở phố Trúc Bạch, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Tại Hà Tĩnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật cho biết tỉnh này cũng có chủ trương cách ly tại nhà, theo dõi đối với người dân trở về từ Hà Nội cách đây một tuần. Tuy nhiên, biện pháp này không áp dụng đồng loạt mà cơ quan chức năng phải xem xét từng trường hợp, làm rõ họ có trở về từ khu vực bị phong tỏa do có người nhiễm nCoV hay không.

Tỉnh khuyến cáo các công dân trở về từ Hà Nội nên đến cơ sở y tế gần nhất kiểm tra sức khỏe. Qua điều tra dịch tễ, những trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm nCoV sẽ phải cách ly tại bệnh viện. Những người nào trở về từ khu vực bị cách ly, song sức khỏe bình thường, không tiếp xúc với người nhiễm bệnh thì được hướng dẫn cách ly tại nhà trong 14 ngày.

"Gần đây người Hà Tĩnh sinh sống, học tập ở thủ đô trở về quê khá nhiều. Đa số có ý thức khai báo y tế tốt, song số ít không hợp tác đầy đủ", cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh nói.

Tỉnh Nghệ An chưa có chủ trương cách ly tại nhà đối với các công dân trở về từ Hà Nội. Tuy nhiên, hàng ngày chính quyền địa phương liên tục rà soát để kịp thời hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp nào nguy cơ cao liên quan tới Covid-19.

"Chúng tôi đang cách ly tại nhà và nơi cư trú 850 trường hợp, chủ yếu trở về từ các vùng dịch trên thế giới", ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An nói..

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, bà Phạm Thu Xanh cho biết, Sở này đã đề xuất lập chốt kiểm soát người và xe từ Hà Nội về tại các cửa ngõ ra vào, tuy nhiên chưa được sự đồng ý của lãnh đạo thành phố vì "hàng ngày có quá nhiều lượt phương tiện đi lại giữa Hà Nội và Hải Phòng".

Hiện Việt Nam ghi nhận 61 ca Covid-19 trong đó 16 người đã khỏi, 45 người đang điều trị (riêng Hà Nội có 14 ca bệnh). Trong các bệnh nhân mới, trừ một ca về từ Hàn Quốc, một ca về từ Malaysia, các ca còn lại xâm nhập từ châu Âu và Mỹ.

Gia Chính - Đức Hùng - Giang Chinh - Nguyễn Hải