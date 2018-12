Xe tải lấn đường đâm thai phụ tử vong

8h ngày 22/5, xe tải biển Thanh Hóa do nam thanh niên người Nghệ An cầm lái chạy trên quốc lộ 46 hướng huyện Nam Đàn - Thanh Chương (Nghệ An). Khi tới xã Vân Diên (Nam Đàn), xe lấn sang trái, đâm vào xe máy chạy chiều ngược lại.

Tai nạn khiến anh Nguyễn Khắc Khoa (28 tuổi) bị thương nặng. Chị Nguyễn Thị Nguyệt (vợ anh Khoa) đang trên đường đi khám thai, tử vong tại chỗ.

Trước khi đâm vào xe anh Khoa, xe tải còn va vào một xe máy chạy ngược chiều khác khiến một nạn nhân bị thương nhẹ.

Chiếc xe tải gây tai nạn tại hiện trường.

Nam tài xế đã trình diện cơ quan điều tra. Nhà chức trách tạm giữ hình sự tài xế về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.