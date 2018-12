Xe tải không người lái lao vào nhóm tài xế, một người chết

Khoảng 15h ngày 13/3, ông Trần Duy Hưng (54 tuổi) đứng xem nhóm tài xế đánh bài ở phía sau nhà điều hành của mỏ đá Hồng Vượng, đóng tại xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Vài phút sau, chiếc xe tải biển Hà Tĩnh không có người lái, đậu cách vị trí ông Hưng đang đứng khoảng 40 m, bất ngờ lao từ trên dốc cao một mét xuống, tông thẳng vào nhóm người.

Chiếc xe tải hỏng phanh tông chết ông Hưng. Ảnh: Đức Hùng

Nhóm tài xế đang đánh bài phát hiện sự việc liền chạy túa ra để tránh, ông Hưng phản xạ chậm nên bị xe đâm trúng, tử vong tại chỗ; hai người khác bị thương được đưa tới Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh cấp cứu.

Thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng công an huyện Can Lộc cho biết, vào cuộc điều tra, nhà chức trách xác định nguyên nhân do xe tải để lâu ngày, phanh bị tụt hơi, má phanh bung ra khiến xe tự trôi.

Ông Hưng là bảo vệ mỏ đá Hồng Vượng, mới xin vào làm việc được vài tháng.