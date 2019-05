Xe khách lật ngang bên đường Hồ Chí Minh

Tài xế phanh gấp khiến xe loạng choạng rồi lao sang phải đường Hồ Chí Minh đoạn qua Nghệ An, may mắn không có thương vong.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Thắng Thảo.

Hơn 13h ngày 27/4, xe khách mang biển Nghệ An chạy trên đường Hồ Chí Minh hướng Nam Bắc, khi tới địa phận xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã phanh gấp để tránh hai cháu nhỏ đang trêu đùa nhau phía trước. Xe loạng choạng rồi lao sang trái đường lật ngang trên lan can.

Công an xã Nghĩa Bình cho hay, trên xe khách chỉ có tài xế và một phụ xe, song không có ai bị thương; hai cháu nhỏ cũng không bị xe văng trúng.

Vết phanh của xe gặp nạn. Ảnh: Thắng Thảo.

Tại hiện trường chiếc xe gặp nạn vỡ nát nhiều bộ phận ở hông xe; vết phanh xe làm sém mặt đường hơn 20 m.

Chiều nay nhà xe đã dùng cẩu giải cứu xe gặp nạn khỏi hiện trường.