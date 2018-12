Xe khách đâm tử vong hai người đi xe máy rồi bốc cháy

Trưa 7/5, xe khách 16 chỗ biển Nghệ An chạy trên quốc lộ 1A hướng thành phố Vinh - Hà Nội khi tới địa phận thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã đâm trúng xe máy do ông Hồ Thi (51 tuổi, trú xã Quỳnh Bảng, thị xã Hoàng Mai) chở vợ chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tai nạn khiến vợ chồng ông Thi văng xuống đường. Ôtô sau đó ủi xe máy thêm một đoạn thì lửa bùng cháy ở xe máy và một phần đầu ôtô. Tài xế đã mở cửa để hành khách trên xe thoát ra ngoài.

Nhà xe và người dân hai bên đường đã múc nước khống chế thành công đám cháy.

Vợ chồng ông Thi dù được chuyển đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.