Xe hết niên hạn bị thu hồi biển kiểm soát

Người đứng đầu Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải thông báo danh sách phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định cho Bộ Công an, công an các địa phương. Các đơn vị đăng kiểm phối hợp với lực lượng công an trong công tác thống kê, kiểm soát, xử lý đối với tất cả các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định trên địa bàn.

Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm ôtô hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định vẫn tham gia giao thông; đồng thời thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển kiểm soát xe hết niên hạn.

Cả nước có hơn 226.000 xe quá hạn kiểm định. Ảnh minh họa: Đ.Loan

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tính đến ngày 30/6, toàn quốc có hơn 226.000 xe quá hạn kiểm định và hơn 139.500 xe hết niên hạn sử dụng. Trong đó, Hà Nội và TP HCM là 2 địa phương có số lượng xe quá hạn kiểm định và hết niên hạn nhiều nhất.

Đoàn Loan