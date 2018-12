Xe du lịch găm chặt vào đuôi ôtô khách, 11 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hải Bình.

Gần 4h30 sáng 16/4, xe du lịch 16 chỗ biển Nam Định do anh Nguyễn Văn Lộc (30 tuổi, trú TP Nam Định) cầm lái chạy trên đường tránh TP Vinh hướng Nghệ An - Hà Tĩnh. Tới ngã tư giao với tỉnh lộ 542C (Hưng Nguyên, Nghệ An), xe du lịch dừng đợi đèn tín hiệu thì bất ngờ bị xe tải biển Bình Thuận chạy từ phía sau đâm mạnh vào đuôi.

Cú đâm khiến xe du lịch lao về phía trước, tông vào đuôi xe khách biển TP HCM do tài xế Lê Văn Hiệp (41 tuổi, trú TP Ninh Bình) cầm lái, trên xe chở 20 người.

"Sau tiếng động lớn, xe tôi mất kiểm soát lao về trước và đâm vào xe khách. Túi khi nơi ghế lái bung ra, tôi bị thương nhẹ. Nhiều hành khách bị thương, la ó", tài xế Lộc kể lại và cho biết 15 hành khách trên xe đều ở Nam Định, đang trên đường vào Hà Tĩnh đi lễ đền.

Đầu xe du lịch găm chặt vào đuôi xe khách phía trước. Ảnh: Hải Bình.

Trong khi đó, anh Lê Văn Hiệp lái xe khách biển TP HCM cho biết, nếu không kịp thời bẻ lái sang phải thì xe của anh đã đâm thêm một ôtô khác đỗ phía trước.

Bệnh viện 115 Nghệ An cho hay, 11 nạn nhân trong đó có một trẻ em được chuyển tới vào đầu giờ sáng nay, đa phần bị xây xước, chấn thương nhẹ, không ai nguy kịch.

Tại hiện trường xe du lịch nát tươm, vỡ nát nhiều bộ phận, đầu găm chặt vào đuôi xe khách. Đầu xe tải phía sau cũng vỡ toác.

Tai nạn khiến đoạn đường qua khu vực này bị tắc nghẽn, hàng chục xe nối đuôi nhau. Cảnh sát giao thông huyện Hưng Nguyên đã tới xử lý và phân luồng.

Hiện trường vụ tai nạn

Có mặt xử lý hiện trường, một cán bộ cảnh sát giao thông Hưng Nguyên cho biết, sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công tác giải cứu các xe gặp nạn đang được nhà chức trách triển khai.

Hải Bình