Xe đầu kéo đâm nát tươm xe tải ở Nghệ An

Chiếc xe tải màu vàng nát tươm. Ảnh: Cao Đức Khánh.

15h ngày 24/5 xe đầu kéo biển số Nghệ An chở đá lưu thông trên đường N5 hướng từ huyện Đô Lương - huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Khi băng qua ngã tư giao với quốc lộ 7 địa phận huyện Đô Lương, xe đầu kéo đã đâm ngang xe tải màu vàng do nam trung niên điều khiển đang chạy trên đường này.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe tải màu vàng lật ngửa, nát tươm, rơi hai bánh trước, nam tài xế kẹt trong cabin khiến lực lượng cứu hộ phải cắt phá cabin để đưa ra ngoài cấp cứu. Xe đầu kéo cũng bị lật nghiêng, thùng rơi xuống đất, toàn bộ số đá vương xuống mặt đường, tài xế bị thương nhẹ.

Lực lượng làm nhiệm vụ khi tiếp cận hiện trường phải phun nước lên các xe đề phòng xảy ra cháy.

Lực lượng cứu hộ phun nước phòng xảy ra cháy. Ảnh: Cao Đức Khánh.

Xác định vụ tai nạn thiệt lớn về vật chất, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra nguyên nhân, xử lý hiện trường. Theo xác minh ban đầu, thời điểm tai nạn, đèn tín hiệu giao thông hai chiều đường để chế độ đèn vàng nhấp nháy.