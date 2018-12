Xe chở rác lao vào nhà dân, ba người bị thương

Sáng 6/5, xe chở rác biển Nghệ An do tài xế Phùng (42 tuổi, trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An) chạy trên quốc lộ 1A hướng huyện Diễn Châu - thành phố Vinh, khi tới xã Diễn An (Diễn Châu) đã va trúng xe máy chở hai người chạy phía trước.

Cú va chạm khiến xe chở rác mất lái, lao sang phải, đâm đổ một bờ rào trước khi lao thẳng vào nhà anh Cao Tiến Đạt. Anh Đạt (29 tuổi) đang ngồi sửa xe máy trong nhà bị gãy chân. Hai người đi trên xe máy cũng bị thương.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: CTV.

Tại hiện trường, phần đầu xe chở rác nằm gọn trong nhà, một cột trụ nhà bị đâm gãy, đồ đạc vỡ nát.

Cảnh sát giao thông huyện Diễn Châu đang làm rõ nguyên nhân tai nạn.