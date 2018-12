Xe chở gỗ 'khủng' tháo chạy trước mặt lực lượng chức năng

Xe có biển kiểm soát đầu kéo 37C- 18744, rơ- móoc: 15R- 01209. Ảnh: Giang Chinh

Ngày 3/8, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra hành chính vì nghi ngờ chở quá tải, tài xế hai xe chở gỗ biển Nghệ An đã "cố thủ" tại cây xăng Vĩnh An (quốc lộ 10 đoạn thuộc huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Sau đó, tài xế 2 xe tải tháo xích, dỡ gỗ xuống đất rồi lái xe chạy về phía tỉnh Thái Bình.

Theo ông Hoàng Tiến Nam, Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng, do lực lượng mỏng, không có chức năng truy đuổi nên khi tài xế bỏ chạy, thanh tra đã điện thoại báo lãnh đạo Công an Hải Phòng và công an huyện Vĩnh Bảo. Tuy nhiên, ông Nam cho rằng 2 chiếc xe không bị chặn bắt hay truy đuổi.

Xe có biển kiểm soát đầu kéo: 37C-09685, rơ- móoc: 37R- 00440. Ảnh: Giang Chinh

Trái ngược với phản ánh của thanh tra giao thông, đại tá Phạm Quang Thiện (Trưởng công an huyện Vĩnh Bảo), cho biết cấp dưới báo cáo không có chuyện hai chiếc xe trên cắt xích, dỡ gỗ bỏ chạy trước mặt lực lượng chức năng mà công an không xử lý. "Khoảng 15h cùng ngày, Thanh tra giao thông đề nghị hỗ trợ và lực lượng công an đã hỗ trợ", ông Thiện khẳng định.

Theo ông Thiện, không chỉ hôm nay, công an huyện đã phối hợp xử lý vụ việc cả ngày hôm qua. "Do thanh tra đảm nhiệm vai trò chính nên công an chỉ hỗ trợ. Sau khi lập biên bản sự việc, phía thanh tra đã để hai xe dỡ gỗ xuống, cho đi. Thanh tra còn nói sẽ phối hợp với Sở Giao thông Nghệ An... làm rõ hành vi vi phạm của chủ xe, nếu vượt tải trọng sẽ đề nghị tước giấy phép. Sau khi xe đi, thanh tra còn cám ơn công an đã phối hợp", ông Thiện giải thích thêm.

Theo tìm hiểu của VnExpress, hai xe tải trên được phép chở dưới 15 tấn hàng, thực tế trên mỗi xe có 14 cây gỗ lớn, chất cao và chằng buộc qua loa bằng vài sợi dây xích nhỏ. Khi bị kiểm tra hành chính hai lái xe bỏ đi, không hợp tác.

Giang Chinh