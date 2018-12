Xe cấp cứu húc đổ tường nhà dân

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV.

Hơn 13h ngày 18/6, xe cấp cứu biển Nghệ An chạy trên quộc lộ 1A hướng Hà Nội - Nghệ An, khi tới địa phận huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thì tài xế mất lái khiến xe lao sang phải đâm gãy cột biển báo giao thông rồi húc vào một tiệm tạp hóa.

Cú đâm khiến cột biển báo gãy gập, bức tường bằng gạch của tiệm đổ sập, nhiều mảng bê tông văng ra mặt đường. Lúc xe gây tai nạn, trong tiệm tạp hóa có người nhưng rất may không ai bị thương.

Tường bê tông của tiệm tạp hóa đổ sập. Ảnh: Xuân Bảy.

Nhà chức trách cho hay, tài xế xe cấp cứu bị thương nhẹ và khai do buồn ngủ trong lúc cầm lái nên đã dẫn đến tai nạn.