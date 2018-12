Xe biển Lào hỏng chắn ngang đường, quốc lộ 1A tắc 5 km

Nhà chức trách phân làn tránh ách tắc. Ảnh: HP

Khoảng 8h sáng 14/3, tại Km751 quốc lộ 1A đoạn qua xã Cam An (Cam Lộ, Quảng Trị), chiếc xe khách biển kiểm soát Lào do tài xế Nguyễn Đức Quang (43 tuổi, trú Nghệ An) điều khiển, trong lúc chuyển làn, bất ngờ hỏng hộp số rồi chắn ngang một làn đường.

Xe chắn ngang đường, ở giữa là dải phân cách cứng, cộng với việc nhiều xe tự ý chuyển sang làn bên để lưu thông khiến quốc lộ 1A tắc khoảng 5 km trong hai tiếng đồng hồ.

Đến hơn 10h, sau nỗ lực sửa xe không thành công, nhà chức trách điều xe cứu hộ đến cẩu xe này vào lề đường.