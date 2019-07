Xe 4 chỗ tông gốc cây, ba người trong gia đình bị thương nặng

Đang đi trên quốc lộ 1A qua Thanh Hóa, chiếc xe con bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào gốc cây ven đường.

Chiếc xe húc vào gốc cây sau đó tông tiếp vào bờ tường nhà dân. Ảnh: Lam Sơn.

Trưa 8/7, xe ôtô 4 chỗ biển số Nghệ An do tài xế Thái Duy Hải (44 tuổi, quê ở Yên Thành, Nghệ An) điều khiển đi trên quốc lộ 1A theo hướng Nam Bắc. Khi đến địa phận xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), xe bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè rồi tông vào gốc cây phượng ven đường và chỉ dừng lại khi ngoặt đầu húc vào căn nhà gần đó.

Cú tông rất mạnh khiến đầu xe vỡ nát, các túi khí đều bung ra. Vụ tai nạn khiến tài xế Hải và chị Lương Thị Vân (38 tuổi) và con trai 5 tuổi đều ở Đô Lương, Nghệ An bị thương nặng. Khi được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài, cả ba đều bất tỉnh.

Đầu xe vỡ nát sau tai nạn. Ảnh: Lam Sơn.

Theo nhân chứng, trước khi gặp nạn, ôtô đi với tốc độ cao. Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.