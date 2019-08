Vùng cao Quảng Ninh ngập lũ

Tại huyện miền núi Bình Liêu, cách thành phố Hạ Long khoảng 100 km, hầu hết thôn bản bị chia cắt. Nước sông dâng cao làm ngập cầu ngầm từ xã Lục Hồn sang Bản Chuồng, ngập ngầm Pắc Pò ở Đồng Tâm.

Tại huyện Tiên Yên, nước sông Tiên Yên dâng cao khiến 21 nhà bị cô lập thuộc các phố Long Châu, Thống Nhất, Lý Thường Kiệt, Tam Thịnh (thuộc thị trấn Tiên Yên).

Cầu ngầm Tiên Yên và cầu chui từ phố Thống Nhất đi Long Thành bị ngập nước, giao thông chia cắt.

Lãnh đạo UBND huyện Tiên Yên cho biết, lực lượng cứu hộ đã huy động lực lượng giúp dân sơ tán đồ đạc. Riêng khu phố Long Châu nước ngập từ 4h sáng nên các hộ dân không kịp di dời tài sản.

Đến trưa nay, trời ngớt mưa, nước lũ tại huyện Bình Liêu và Tiên Yên đang rút.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, từ hôm qua đến nay Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to. Riêng tại Quảng Ninh, trong 12 giờ tính từ 7h tối 30/8, Móng Cái mưa 150 mm, Tiên Yên 195 mm, Quảng Hà 440 mm, Cửa Ông 115 mm...

Cơ quan khí tượng Việt Nam dự báo từ nay đến ngày 2/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa 80-150 mm.