Vợ chồng giáo viên nhặt được 36 triệu đồng trả lại người bị mất

Tài xế taxi trả lại 650 triệu đồng cho nữ Việt kiều Đức

Ngày 26/11, ông Phan Anh Tài, Trưởng phòng giáo dục huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết đang làm thủ tục khen thưởng thầy Dương Quang Thành (giáo viên Tiểu học Môn Sơn 3) và cô Phạm Thị Nhung (giáo viên mầm non Lục Dã), do hai vợ chồng giáo viên có hành động đẹp nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Trước đó 6h ngày 24/11, thầy Thành chạy xe máy chở vợ đến đoạn đường trước trung tâm thị trấn huyện Con Cuông thì thấy một chiếc cặp xách màu đen nằm bên vệ đường. Dừng xe kiểm tra, phía trong có một giáo án mang tên Lương Thùy Linh, giáo viên THPT Con Cuông, cùng một xấp tiền mặt mệnh giá 500.000 đồng và một chiếc điện thoại.

Vợ chồng giáo viên cầm cặp chạy xe tới trường THPT Con Cuông để tìm chủ nhân tài sản.

Nhận lại chiếc cặp bên trong có 36 triệu đồng, cô Linh xúc động kể lúc đánh rơi đã cuống cuồng chạy đi tìm nhưng không nhớ mất ở đâu.

Thầy Dương Quang Thành. Ảnh: Báo Nghệ An

Vợ chồng thầy Thành kết hôn với nhau gần 20 năm trước, có với nhau hai người con đang học đại học và lớp 8.

Hải Bình