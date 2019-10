Vinamilk trồng 61.000 cây xanh cho Hà Nội

Vinamilk trồng tặng 61.000 cây xanh cho Hà Nội và trao tặng 119.000 ly sữa cho trẻ em Hà Nội sáng 5/10 nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Lễ trồng cây của Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam và Lễ trao tặng sữa của Quỹ sữa vươn cao Việt Nam tại trường Tiểu học Tiên Dược B, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Bà Trương Thị Mai – Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng các đại biểu thực hiện nghi thức trồng cây tại sự kiện của Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam.

Tại buổi lễ, Vinamilk cùng Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam công bố sẽ trồng tặng hơn 61.000 cây xanh, trị giá 1,1 tỉ đồng tặng cho học sinh các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện Sóc Sơn như: trường tiểu học Tiên Dược B, trường Mầm non Phù Linh B, trường Mầm non Hồng Kỳ B trường Mầm non Bắc Sơn và xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Hàng nghìn cây xanh sẽ được trồng tại các trường Mầm non, Tiểu học và khu dân cư tại Hà Nội, đặc biệt là các khu vực nằm gần với khu liên hợp rác thải vốn có độ ô nhiễm không khí khá cao.

Các em học sinh đổi vỏ hộp sữa sau sử dụng lấy cây xanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân chia sẻ, việc trồng cây gây rừng và bảo vệ cây trồng đã trở thành nhiệm vụ của mọi người để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Hướng dẫn các em nhỏ trồng cây, yêu môi trường sẽ góp phần gìn giữ và phát triển tài nguyên thiên nhiên cho Việt Nam.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, bà Bùi Thị Hương – Giám đốc Điều hành Nhân sự - Hành chính & Đối ngoại Vinamilk cho biết: "Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách, tác động đến mọi người, đặc biệt là trẻ em. Ngoài việc chăm lo dinh dưỡng cho trẻ em, cần đảm bảo môi tường sống xanh, sạch đẹp để nâng cao sức khỏe cho các em. Xây dựng Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trong suốt 8 năm qua, Vinamilk mong muốn được chung tay cùng cộng đồng cải thiện môi trường sống cho chúng ta và thế hệ tương lai".

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, đại sứ chương trình Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam giao lưu cùng các em học sinh tại chương trình.

Trong khuôn khổ sự kiện, Vinamilk cùng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trao tặng 119.000 ly sữa cho hơn 1.300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội. Tổng giá trị phần quà 800.000 triệu đồng. Vinamilk cũng tổ chức nhiều hoạt động cho các em học sinh trường Tiểu học Tiên Dược B như: đổi vỏ hộp sữa đã sử dụng lấy cây xanh, hướng dẫn xử lý vỏ hộp sữa để mang đi tái chế... nhằm xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh.

