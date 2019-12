Việt Nam xây dựng bản đồ số về an toàn thực phẩm

Hà NộiBản đồ số về an toàn thực phẩm sẽ giúp người dân tra cứu địa chỉ cơ sở cung cấp thực phẩm sạch.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm sáng 13/12, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ Công Thương, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm (Bản đồ số về an toàn thực phẩm).

Theo Phó thủ tướng, hiện mới có Bộ Y tế thí điểm hệ thống này theo thời gian thực từ cấp xã, phường đến Trung ương. Ông cho rằng, bản đồ số về an toàn thực phẩm sẽ giúp người dân có cái nhìn trực quan về tình hình an toàn thực phẩm ở nơi mình sinh sống. Đồng thời, dựa trên bản đồ này, nhà chức trách sẽ có giải pháp ứng phó phù hợp ở từng địa phương.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: VGP

Thời gian qua các tỉnh, thành đã xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn với các trang trại sạch, cơ sở giết mổ đạt chuẩn. Trên cơ sở này, Phó thủ tướng cho rằng, "hoàn toàn có thể kết hợp với nền tảng bản đồ số Việt Nam (Vmap) để khi tra vào một làng, xã nào đó sẽ xuất hiện địa chỉ những gia đình, cơ sở bảo đảm an toàn thực phẩm, tạo ra phong trào thi đua giữa các hộ dân".

Ông cũng đề nghị những đơn vị liên quan tích hợp địa chỉ các trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm trên bản đồ số Việt Nam.

Theo Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, trong 10 tháng đầu năm 2019, cả nước có 73 vụ ngộ độc với gần 2.000 người mắc; 8 người tử vong. Cả nước phát hiện 65.000 cơ sở vi phạm, xử phạt tổng số tiền 43 tỷ đồng.

Đến nay, tất cả các địa phương đã xây dựng mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn với gần 1.500 chuỗi; 2.400 sản phẩm; 3.200 điểm bán.