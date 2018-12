Tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên ở thủ đô

Tuyến đường đầu tiên ở thủ đô không mất tiền giải phóng mặt bằng

Dự án mở rộng đường Lê Trọng Tấn được thi công trong chưa đầy 4 tháng. Ảnh: Bá Đô

Sáng 7/5, dự án xây dựng, mở rộng đường Lê Trọng Tấn đoạn từ đường Tôn Thất Tùng tới sông Lừ (Thanh Xuân) được thông xe. Tuyến đường dài hơn 1,5 km, mặt cắt ngang rộng 30 m, chia làm 4 làn xe. Điểm đầu giao với đường Tôn Thất Tùng kéo dài, điểm cuối giao với đường phía đông sông Lừ.

Dự án có tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP Hà Nội do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư. Do thi công phần lớn trên diện tích 2,5 ha đất lưu không của Bộ Quốc phòng, việc giải phóng mặt bằng không mất kinh phí nên việc thi công diễn ra chưa đầy 4 tháng - đạt kỷ lục về thời gian thi công so với những tuyến đường trọng điểm ở thủ đô khánh thành trước đó.

Tuyến đường có 4 làn xe chạy theo hai chiều. Ảnh: Bá Đô

Đường Lê Trọng Tấn mở rộng được xem là tuyến đường đô thị kiểu mẫu đầu tiên của thủ đô. Vỉa hè rộng 7,5 m làm bằng đá xanh tự nhiên phục vụ người đi bộ, người khuyết tật và xe đạp. Toàn bộ cột điện chiếu sáng bằng đèn Led, hệ thống cây xanh trồng xen kẽ với cây hoa cảnh như hồng, mẫu đơn...

Ngoài ra, dự án còn có điểm mới là việc cải tạo, thi công được thực hiện theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Ngoài những phần việc được thành phố đầu tư kinh phí, chính quyền đã vận động các hộ dân sống hai bên đường tháo dỡ mái che, mái vẩy và biển hiệu quảng cáo được lắp đặt tự phát, không đồng bộ về kích thước, kiểu dáng; lắp đặt lại các thiết bị để quét sơn lại mặt tiền theo màu thống nhất.

Phát biểu tại lễ thông xe, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, tuyến đường đưa vào hoạt động sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc và giảm áp lực giao thông trên trục đường Trường Chinh, Giải Phóng, Nguyễn Trãi... và các tuyến lân cận.

Vỉa hè rộng 7,5 m lát đá xanh tự nhiên phục vụ người đi bộ, xe đạp, người khuyết tật. Ảnh: Bá Đô

Theo Chủ tịch TP Hà Nội, sau khi đường Lê Trọng Tấn kiểu mẫu đầu tiên được bàn giao, đưa vào sử dụng, thành phố sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm để triển khai nhân rộng, đảm bảo trật tự, mỹ quan, đồng bộ trên các tuyến phố.

Ảnh: Tuyến đường kiểu mẫu thi công nhanh nhất thủ đô

Bá Đô