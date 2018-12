Trưởng công an xã nghỉ việc đi xuất khẩu lao động

Ông Võ Nhân Nông, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, xã đang đề xuất lên huyện tìm người thay thế vị trí trưởng công an xã do người từng đảm nhiệm vị trí này là ông Lê Anh Thắng đã có đơn xin nghỉ việc vào cuối năm 2017 để đi xuất khẩu lao động.

Theo ông Nông, lãnh đạo xã đã nhiều lần gặp ông Thắng khuyên nên tiếp tục công tác, song ông này trình bày vừa mới làm nhà xong, lương một tháng 3 triệu đồng không đủ trả nợ và nuôi con cái ăn học. Nghỉ việc, ông Thắng dành thời gian học tiếng Hàn Quốc và ra Hà Nội làm thuê để chờ đi xuất khẩu lao động.

Trụ sở UBND xã Thiên Lộc, nơi có nhiều cán bộ nghỉ việc đi xuất khẩu lao động. Ảnh: Đức Hùng

"Từ năm 2012 đến nay, ngoài ông Thắng còn có hai phó công an xã, một cán bộ văn hóa xin nghỉ việc ra bên ngoài làm ăn. Họ đều đưa ra lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đồng lương thấp không đủ chi tiêu", ông Nông nói.

Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc bày tỏ mong muốn cấp trên có chính sách thích hợp để giữ chân cán bộ. "Không chỉ cán bộ xã, ngay cả cán bộ thôn, mỗi tháng chỉ được hỗ trợ 1,3 triệu đồng, song công việc rất nhiều. Tôi sợ họ làm vất vả mà thù lao không được bao nhiêu sẽ dẫn tới chán nản", ông Nông chia sẻ.

Lãnh đạo phòng nội vụ huyện Can Lộc cho biết, hiện công việc của trưởng công an xã Thiên Lộc giao cho một phó chủ tịch xã kiêm nhiệm và sắp tới sẽ "tuyển đặc cách vị trí này".