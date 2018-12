Tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2018). Từ năm 1965 khi quốc lộ 15A với chiều dài khoảng 200 km nối với quốc lộ 1A ở tỉnh Thanh Hóa và đi qua Nghệ An được chọn làm tuyến đường thay thế quốc lộ 1A để vận chuyển quân lương , đạn dược cho chiến trường miền Nam. Nhằm hủy diệt các nút giao thông trên tuyến đường này, Mỹ đã thực hiện hàng nghìn lượt ném bom. Truông Bồn - dãy đèo dốc dài khoảng 5 km ở huyện Đô Lương (Nghệ An) là điểm bị đánh phá ác liệt nhất. Để xe thông qua Truông Bồn, hàng nghìn Thanh niên xung phong Nghệ An được điều động tới đây làm nhiệm vụ san lấp hố bom.