Trang trại heo 'khủng' xây trái phép cạnh hồ Trị An

Trang trại heo nằm cạnh hồ Trị An. Ảnh: Quỳnh Trần.

Nằm khuất trong những vườn điều, cao su tại xã Túc Trưng (huyện Đình Quán), trang trại heo gần 14.000 m2 của Công ty TNHH MTV Phan Thị Trâm đang được hoàn thiện. Đây là trang trại chăn nuôi lớn nhất huyện Định Quán, với quy mô 2.400 con heo nái khi đi vào hoạt động.

Trên diện tích rộng lớn, nằm cạnh sông La Ngà (thuộc lòng hồ Trị An), trang trại đã được xây nhiều dãy nhà chăn nuôi, nhà ăn, sát trùng, cách ly, khu ở công nhân... kiên cố bằng xi măng cốt thép, khép kín. Nguồn điện đã được kéo vào, nhiều trang thiết bị cũng được lắp đặt phục vụ cho việc thi công và hoạt động sau này của trang trại.

Nam nhân viên đang bảo vệ tại trang trại cho biết dự án được bắt đầu thi công cuối năm 2017, mấy tháng qua chỉ xây dựng cầm chừng để công ty hoàn tất hồ sơ thủ tục. "Ngày trước công nhân nhiều lắm, giờ còn lại vài người ở lại trông coi tài sản và công trình", anh nói.

Theo UBND Định Quán, trang trại được huyện đồng ý chủ trương đầu tư, tuy nhiên đến nay công ty vẫn chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý. Theo quy trình cấp phép đầu tư, dự án phải được đồng ý của các ban ngành cấp tỉnh. Tuy nhiên trong lúc cơ quan chức năng chưa thống nhất ý kiến xây trang trại ở khu vực trên thì công ty đã cho nhân công thi công.

Tháng trước, công ty không bổ sung giấy tờ mà tiếp tục xây các hạng mục còn lại. Ngày 18/9, UBND huyện Định Quán đã ra quyết định cưỡng chế công trình, yêu cầu trả nguyên hiện trạng ban đầu. Trong vòng 10 ngày, công ty buộc phải tháo dỡ toàn bộ công trình, nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Nhằm đảm bảo an toàn hành lang lòng hồ Trị An, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa tiến hành đo đạc thực tế dự án. Đại diện Công ty thủy điện Trị An và Trung tâm bảo tồn văn hóa thiên nhiên Đồng Nai cho biết nếu kết quả đo đạc thể hiện hành lang của lòng hồ bị xâm lấn thì sẽ có ý kiến.

Bên trong một dãy nhà chăn nuôi đã được lắp các trang thiết bị. Ảnh: Quỳnh Trần.

Trao đổi VnExpress, ông Trần Nam Biên - Phó chủ tịch UBND Định Quán cho rằng, việc đầu tư phát triển kinh tế luôn được huyện khuyến khích, mời gọi và tạo mọi điều kiện hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp. "Tuy nhiên, trong lúc đang chờ ý kiến tổng hợp của các ban ngành liên quan, do nóng vội công ty đã tự ý xây dựng mà không xin phép", ông Biên nói.

Ông Biên cho biết thêm, ngoài giấy phép đầu tư, trang trại nuôi heo này muốn đi vào hoạt động cần có báo cáo đánh giá tác động môi trường. "Hiện trang trại đã tạm dừng nhiều tháng nay, chưa hoạt động nên không ảnh hưởng gì đến nguồn nước hồ Trị An và hạ lưu sông Đồng Nai. Những ngày tới, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, tiến hành cưỡng chế", ông Biên khẳng định.

Phước Tuấn - Như Quỳnh