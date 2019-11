Trang thông tin điện tử tổng hợp bị dừng cấp phép

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa yêu cầu các Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp (trang tin) và khắc phục tình trạng các trang tin này hoạt động như báo điện tử.

Cụ thể, từ ngày 1/11, các Sở phải dừng cấp giấy phép lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho doanh nghiệp, cơ quan báo chí đồng thời thống kê số lượng trang tin đã cấp phép.

Bước đầu để ngăn chặn tình trạng "trang tin hoạt động như báo điện tử", Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu những trang đang sử dụng tên miền có từ gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí như: Báo, Tạp chí, Tin, Tin tức, News, Times, Online, Daily... phải thay đổi tên miền cho phù hợp.

Theo yêu cầu của Bộ, các trang tin phải hiện đường dẫn để người đọc có thể truy cập tin bài gốc (từ các báo điện tử) ở phía dưới tin. Các tin bài chỉ được phép dẫn lại sau ít nhất 3 giờ kể từ khi tin bài gốc được đăng tải. Các trang tin phải có thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan báo chí về việc dẫn lại tin bài và nộp về cơ quan cấp phép trước ngày 15/11.

Bộ cũng yêu cầu các Sở Thông tin và Truyền thông không cấp phép đối với những trang tin có tên miền thuộc địa phương khác, không cho trang thuộc địa phương này tổng hợp thông tin về địa phương khác.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra hoạt động của các tổ chức lập trang thông tin điện tử có trụ sở hoạt động tại địa phương để xử lý nghiêm các sai phạm, đặc biệt là hoạt động không đúng nội dung trong giấy phép hoặc lợi dụng trang thông tin điện tử để hoạt động như báo, tạp chí điện tử,....

Tính đến tháng 11/2018, cả nước có 844 cơ quan báo chí in với 184 báo in, 660 tạp chí và 24 cơ quan báo chí điện tử độc lập và 189 giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được cấp cho các cơ quan báo chí in, phát thanh, truyền hình.

Cả nước có 67 đài phát thanh, truyền hình; 35 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền...