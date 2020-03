Trả lương cho người lao động bị ngừng việc thế nào?

Người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của Covid-19 được hưởng lương cao hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu vùng.

Ngày 26/3, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn như trên. Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu và thị trường khiến không đủ việc làm thì có thể chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng.

Trường hợp ngừng việc kéo dài thì chủ doanh nghiệp và người lao động có thể thỏa thuận hoãn hợp đồng lao động. Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất thì cần thông báo và được người lao động chấp thuận.

Mức lương tối thiểu theo vùng hiện nay là từ 3.070.000 đồng (với vùng IV là các khu vực ngoại thành, huyện xa trung tâm) đến 4.420.000 đồng (vùng I là các thành phố, đô thị lớn).

Lao động ngành dệt may bị ảnh hưởng nặng do Covid-19. Ảnh: Anh Duy

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tận nhà đối với người từ 80 tuổi trở lên hoặc bị ốm đau thông qua hệ thống bưu điện. Các điểm chi trả lương hưu bố trí thêm cán bộ để người dân giảm thời gian chờ đợi, tránh tụ tập đông người.

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện có hàng nghìn doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất, giảm giờ làm do ảnh hưởng dịch bệnh, như ngành dệt may với gần 2,8 triệu lao động; hàng không, đường sắt, đường bộ gần 500.000 người. Ngành du lịch, dịch vụ lưu trú và ăn uống với trên 500.000 lao động cũng giảm lương, giãn ca hoặc nghỉ không lương.

Do doanh nghiệp gặp khó khăn nên cả nước đã có 47.000 người lao động xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 2, tăng 59% so với tháng 1 và tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.