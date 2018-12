TP HCM tôn vinh hơn 200 mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 26/4, Thành ủy - UBND TP HCM tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 201 mẹ đã có nhiều hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Trong đó, có 7 mẹ còn sống được phong tặng.

Những bó hoa, những lời tri ân được lãnh đạo Thành ủy, UBND TP HCM gửi đến các mẹ Việt Nam anh hùng và người thân nhân dịp 41 năm đất nước thống nhất. Ảnh: Trung Sơn

Phát biểu tại buổi lễ cụm Củ Chi, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố gửi đến các Mẹ và thân nhân những người Mẹ đã từ trần lời tri ân sâu sắc. Đồng thời, chúc các Mẹ tiếp tục là điểm tựa tinh thần, mãi mãi là biểu tượng về lòng yêu nước cho các thế hệ con cháu.

"Không gì trên đời này có thể so sánh được với những người con mà các Mẹ dứt ruột sinh ra. Không hành động nào có thể so sánh được với việc các Mẹ đem những người con yêu quý của mình hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Liệu còn nỗi đau đớn, mất mát nào lớn hơn những mất mát hy sinh của Mẹ? Tổ quốc và nhân dân thấu hiểu, thấm thía và mong muốn được chia sẻ phần nào nỗi đau to lớn ấy", ông Thăng nói.

Ông Đinh La Thăng thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Mượt. Ảnh: Trung Sơn

Theo người đứng đầu Thành ủy, dù Đảng và Nhà nước luôn quan tâm phụng dưỡng các Mẹ ở mức tốt nhất có thể, nhưng vì hoàn cảnh đất nước còn khó khăn nên không phải lúc nào và ở nơi đâu các Mẹ cũng được chăm sóc chu đáo như mọi người mong muốn, để qua đó bù đắp phần nào nỗi mất mát của các Mẹ.

"Không lý do gì chúng ta lại không dành cho các Mẹ sự chăm sóc, phụng dưỡng ở mức tốt nhất. Đó không chỉ là nghĩa vụ mà còn là mệnh lệnh của lương tâm chúng ta", ông Thăng nói và cho biết hiện TP HCM vinh dự có 4.776 bà mẹ Việt Nam anh hùng - đó là những cuộc đời đẹp nhất, đáng được tôn kính nhất.

