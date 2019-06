TP HCM sẽ mưa giông những chiều cuối tháng 6

Nam Bộ đang chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên mưa sẽ diễn ra ở nhiều tỉnh thành, người dân được khuyến cáo phòng tránh ngập úng.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo, những ngày cuối tháng 6, do gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh, TP HCM và nhiều tỉnh Nam Bộ sẽ có mưa to. Buổi sáng thời tiết có nắng, nhưng 14-19h sẽ xuất hiện mưa giông, kèm sấm sét. Nền nhiệt duy trì 25- 34 độ.

Dự báo, tháng 9 có mưa nhiều nhất, lượng mưa trung bình cao hơn 20-30% so với các năm. Đến khoảng đầu tháng 11, mùa mưa sẽ kết thúc.

Mưa lớn gây ngập đường Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức, TP HCM) chiều 25/6. Ảnh: Quỳnh Trần.

Theo ông Quyết, so với nhiều năm, tháng 4 vừa qua, hầu hết khu vực Nam Bộ có lượng mưa ít hơn 7- 75 mm. Đến tháng 5, lượng mưa vượt trung bình 20- 90 mm. Một số nơi có lượng mưa 114- 229 mm như: Trị An (Đồng Nai), Đồng Xoài (Bình Phước), Biên Hòa (Đồng Nai), Tân Sơn Hòa (TP HCM)...

Chiều hai ngày qua, mưa lớn đã xuất hiện nhiều nơi ở Nam Bộ. Trong đó, ngày 25/6, tại TP HCM, mưa hơn 2 tiếng khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước, người dân bì bõm lội nước, dắt xe chết máy.

Ở Đồng Nai, nhiều tuyến đường như quốc lộ 51, Võ Nguyên Giáp, Bùi Văn Hoà... nước mưa ngập cao hơn bánh xe máy. Các tuyến đường gần như tê liệt, nước chảy cuồn cuộn ngang mặt đường khiến nhiều người ngã nhào.

Phó phòng dự báo - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn, kèm giông lốc, sấm sét..., nhất là trong các tháng cuối mùa mưa.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, miền Bắc và miền Trung đang nắng nóng. Tâm điểm là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình..., nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 C. Dự báo, tình trạng này kéo dài đến hết tháng 6.

Minh Tân